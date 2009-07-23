Кожемякин: хочется верить, что с генералом Пукачем ничего не случится

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН надеется, что задержание бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА позволит правоохранительным органам разоблачить заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.КОЖЕМЯКИНА.

В 2005 году подконтрольное А.КОЖЕМЯКИНУ подразделение СБУ также проводило расследование по делу Г.Гонгадзе, в частности, по розыску А.ПУКАЧА.

«Еще в 2005 году силами подразделений СБУ мы могли задержать Алексея ПУКАЧА. На то время у нас была информация о его точном местонахождении в Израиле. Все было готово для его ареста, но специально организованная утечка информации в СМИ заинтересованными лицами помешала его аресту и позволила генералу ПУКАЧУ избежать задержания», - сообщил А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, уже неоднократно следственные органы были на пороге раскрытия резонансных преступлений, но «постоянно, фактически на финале, возникали какие-то непреодолимые обстоятельства». «Будем надеяться, что в этот раз так не произойдет», - сказал народный депутат.

«Хочется искренне верить, – отметил А.КОЖЕМЯКИН, – что, несмотря на сенсационные сообщения, которые практически с первых часов задержания пошли от уполномоченных лиц, и помпезные приветствия Президента ЮЩЕНКО, – с генералом ПУКАЧЕМ ничего не случится, а его задержание позволит соответствующим органам довести дело Георгия Гонгадзе до логического завершения и разоблачения настоящих заказчиков его убийства».