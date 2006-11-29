Порошенко не исключает, что депутатов подкупают за отставку Луценко

Если бы у антикризисной коалиции были необходимые голоса за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, то, поскольку он для них «опасен», они бы сразу вынесли проект постановления по этому поводу на голосование.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил журналистам один из лидеров фракции “Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что поскольку нет такого проекта постановления, то «это означает, что у них нет голосов и они лихорадочно ищут средства для того, чтобы стягивать голоса против Ю.ЛУЦЕНКО».

По его словам, все это убеждает, что Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел делает все «абсолютно правильно».

На вопрос журналистов, правда ли, что народным депутатам предлагают деньги за голоса за отставку Ю.ЛУЦЕНКО, П.ПОРОШЕНКО отметил: «я такого не исключаю».

Он считает, что в Украине и дальше продолжаются «политические преследования».