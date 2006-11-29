Врачи утверждают, что генерал МВД Фере уже не выйдет из комы

Врачи госпиталя МВД Украины утверждают, что бывший руководитель аппарата Министерства внутренних дел генерал милиции Эдуард ФЕРЕ, уже не выйдет из комы (Э.ФЕРЕ находится в коме с июля 2003 года – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом врачи заявили сегодня, отвечая на вопрос парламентской Временной следственной комиссии по расследованию убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

«Даже теоретически не возможно, чтобы этот человек мог общаться и передвигаться», - сказали врачи, отметив, что это обусловлено отмиранием клеток коры головного мозга.

Относительно рефлексов, присущих здоровому человеку, то они утверждают, что у Э.ФЕРЕ “их не будет некогда”, а потому надежд на улучшение состояния больного у врачей нет.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в интервью газете «Коммерсант-Украина» заместитель генерального прокурора, начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН отвечая на вопрос о том, что дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и дело о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновила может объединять человек, который находится в коме и не может давать показания, – Эдуард ФЕРЕ, а также о том, что ходят слухи, что состояние его здоровья не настолько плачевно, сказал, что по состоянию здоровья Э.ФЕРЕ будет назначена экспертиза.

Планируется, что результаты экспертизы будут известны на протяжении месяца.