Мороз назвал условия, на которых поддержит Симоненко на выборах
Уже провели консультации
Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не исключает, что левые силы поддержат единую кандидатуру на президентских выборах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.
По данным пресс-службы, по инициативе коммунистов были проведены консультации между руководством Коммунистической и Социалистической партий Украины. В ходе консультаций обсуждены предложения о создании блока левых сил и первом шаге в этом направлении – поддержке представителя КПУ единым кандидатом в Президенты Украины.
По убеждению А.МОРОЗА, поддержка единой кандидатуры возможна для объединения левых сил. “При этом нужно заключить соглашение о совместном блоке на следующих парламентских и местных выборах. Это пожелание избирателей, которое звучит повсеместно. В соглашении следует обусловить квотное представительство в предвыборных списках партий, входящих в блок, взяв за основу результаты выборов 2007 года”, - передает слова А.МОРОЗА пресс-служба СПУ. По его мнению, соглашение должно предусматривать возможность каждой партии при прохождении в парламент и местные советы отстаивать и согласованные блоком позиции, и программные цели партий – субъектов блока.