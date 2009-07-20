Мороз назвал условия, на которых поддержит Симоненко на выборах

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не исключает, что левые силы поддержат единую кандидатуру на президентских выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

По данным пресс-службы, по инициативе коммунистов были проведены консультации между руководством Коммунистической и Социалистической партий Украины. В ходе консультаций обсуждены предложения о создании блока левых сил и первом шаге в этом направлении – поддержке представителя КПУ единым кандидатом в Президенты Украины.

По убеждению А.МОРОЗА, поддержка единой кандидатуры возможна для объединения левых сил. “При этом нужно заключить соглашение о совместном блоке на следующих парламентских и местных выборах. Это пожелание избирателей, которое звучит повсеместно. В соглашении следует обусловить квотное представительство в предвыборных списках партий, входящих в блок, взяв за основу результаты выборов 2007 года”, - передает слова А.МОРОЗА пресс-служба СПУ. По его мнению, соглашение должно предусматривать возможность каждой партии при прохождении в парламент и местные советы отстаивать и согласованные блоком позиции, и программные цели партий – субъектов блока.