Нардеп обвиняет Черновецкого во «влиянии на Тимошенко и Кабмин»

Народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа Кирилл КУЛИКОВ просит Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело против мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО по факту незаконного влияния на деятельность премьера и правительства, посягательства на авторитет органов государственной власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К.КУЛИКОВА.

“Не ЧЕРНОВЕЦКОМУ судить о логике премьер-министра, решениях Кабмина и «по-человечески ее понимать». В его компетенцию входит: функционирование канализации, порядок в городе, своевременная уборка мусора, и безотлагательное выполнение приказов центральных органов власти”, - сказал К.КУЛИКОВ, комментируя заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в связи с отменой Кабинетом министров распоряжений Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Депутат отметил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который занимает должность мэра Киева, “обязан следить за порядком столицы и выполнять Конституцию и законы Украины”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 17 июля отменил распоряжение КГГА от 24 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя это решение правительства, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными. “Приостановка Кабинетом министров Украины действия новых тарифов исполнительного органа Киевсовета является незаконной и осуществлена накануне президентских выборов в Украине. Новые тарифы в Киеве в 3-4 раза (в среднем) ниже, чем тарифы в других городах Украины, и остаются сегодня одними из самых низких в стране”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, власть столицы повысила коммунальные тарифы для того, чтобы “киевляне могли чувствовать себя комфортно в условиях зимы, стабильно получать тепло, газ и воду, невзирая на чрезвычайно тяжелый экономический и даже политический кризис, спровоцированный будущими выборами Президента Украины”.

“Я хорошо понимаю логику премьер-министра и членов правительства при принятии решения о приостановке действия тарифов, и сугубо по-человечески мне она понятна – ведь впереди выборы. Однако ничего общего с Конституцией и законами Украины эта позиция не имеет”, - сказал мэр столицы.

Согласно распоряжениям КГГА, с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.