Янукович 4 месяца скрывал рождение внука?

В семье Януковичей пополнение — у Виктора Федоровича родился второй внук. Его старший сын Александр и невестка Елена назвали мальчика Александром. Хотя Сан Саныч появился на свет 4 месяца назад, семья держала это событие в тайне. «О том, что у него появился внук, мы узнали только на Дне рождения Виктора Федоровича. Он нам сам об этом сказал. Он в плане семьи очень закрытый человек», — рассказал «Сегодня» источник в окружении лидера регионалов.

Крестными мальчика стали его дядя и тетя. То есть, младший брат Александра Януковича нардеп-регионал Виктор Янукович, и Виктория, младшая сестра его жены. Разница в возрасте между внуками лидера регионалов 9 лет. Семья Александра Януковича живет в Донецке. По образованию он стоматолог. Сейчас занимается бизнесом. Жена родом из Мариуполя. Ее мать Татьяна Викторовна держит ресторан «Эдельвейс» в поселке Мелекино на Азовском море в 30 км от Мариуполя.