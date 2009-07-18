Кто формирует стратегию Тимошенко, Януковичу, Яценюку?

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что стратегии деятельности кандидатов в президенты должны формировать не политтехнологи, а исключительно профессиональные команды.

Об этом он заявил во время рабочей поездки на Волынь, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он заметил, что сегодня очень важно понять, какой будет стратегия кандидатов в президенты, кто ее формирует, и какая команда будет реализовывать. По словам Н.ТОМЕНКО, он не скрывает, что является одним из тех, кто занимается формированием стратегии президентской кампании Юлии ТИМОШЕНКО. «В нашу команду входят известные украинские ученые, эксперты и политики. И наше задание - построить стратегию и программу действий настоящего украинского и европейского Президента», - сказал заместитель председателя ВР.

В то же время, отметил он, пока до конца не понятно, как будет работать команда Виктора ЯНУКОВИЧА, хотя очевидно, что тема социальной защиты в экономической сфере и пророссийская ориентация во внешнеполитической будут одними из определяющих.

В то же время, Н.ТОМЕНКО заметил, что парадоксальная ситуация возникла с кампанией Арсения ЯЦЕНЮКА. По его словам, невзирая на патриотические и прозападные заявления этого политика, украинские СМИ пишут о том, что определяющую роль в формировании стратегии играют российские специалисты. «Если стратегию президентской кампании Арсения ЯЦЕНЮКА определяют российские технологи, которые одно время разделили украинцев на три сорта, то это не только грустно, - это и унизительно», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер заметил, что чрезвычайно важно, чтобы наши граждане знали не только какой есть стратегия, а кто ее формирует и какая команда создает. «Перефразируя известную фразу, очевидно: скажи, кто формирует твою стратегию и станет ясно, каким ты будешь Президентом», - добавил он.