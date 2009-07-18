Директор Украинского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что явка избирателей на президентских выборах будет невысокой, поскольку половина общества не хочет “ни ЯНУКОВИЧА, ни ТИМОШЕНКО”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня.

По словам политолога, на президентских выборах «достаточно высокий процент людей не будут участвовать в голосовании, а во втором туре - больше 55% не будут участвовать».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день половина общества не хочет видеть президентом Украины “ни Виктора ЯНУКОВИЧА, ни Юлию ТИМОШЕНКО».

М.ПОГРЕБИНСКИЙ не исключает, что у лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА есть шансы на победу в президентских выборах.

«Я не исключаю, что у него есть, к сожалению, шансы», - отметил политолог и подчеркнул, что на сегодняшний день А.ЯЦЕНЮК еще «не исчерпал электоральный ресурс».

Политолог отметил, что сегодня «способность морочить людей и способности людей самих себя морочить не исчерпана, поэтому я не исключаю, что у А:ЯЦЕНЮКА есть шансы».

М.ПОГРЕБИНСКИЙ подчеркнул, что у А.ЯЦЕНЮКА нет «никакой команды, никакой конструктивной идеи, никакого опыта, поскольку больше года он ни на одной должности не работал».

Политолог также подчеркнул, что процент избирателей, которые проголосуют за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА, покажет, «насколько взрослым является украинское общество».

По его словам, сегодня «и Леонид КУЧМА (бывший Президент Украины – УНИАН), и Виктор ЮЩЕНКО на самом деле поддерживают кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА».

М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «не будет, скорее всего, участвовать в выборах Президента Украины».