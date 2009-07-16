Охрана Балоги угрожала оружием милиции и нардепу Бородину?

Столичная милиция расследует угрозы со стороны работников Управления государственной охраны в адрес народного депутата Украины от БЮТ Всеволода БОРОДИНА.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

По информации ОСО, вчера в столичное ГУМВД обратился народный депутат Украины В.БОРОДИН с заявлением о том, что около 13 час. 30 мин., двигаясь на собственном автомобиле по ул. Сагайдачного, он вместе с женой стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения со стороны неизвестных ему лиц, которые двигались на автомобиле марки «Ауди А-8».

Когда депутат сделал замечание лицам о прекращении противоправных действий, один из неизвестных открыл пассажирское окно автомобиля, и высунувшись, направил в сторону народного депутата Украины пистолет, сообщил депутат.

После обращения народного депутата Украины в правоохранительные органы на задержание подозрительных лиц были ориентированы все наряды милиции и вскоре наряд милиции задержал разыскиваемый автомобиль на Контрактовой площади.

В авто находились трое работников УГО, которые категорически отказались давать объяснение относительно угроз народному депутату Украины, сообщает милиция.

Как говорится в сообщении ОСО, "выяснено, что номерной знак, который находился на автомобиле «Ауди», принадлежит другому автомобилю, зарегистрированном на БАЛОГУ Петра Ивановича".

На место события прибыли руководители ГУМВД Украины в Киеве и Подольского райуправления. Они приняли решение об изъятии автомобиля для проверки на причастность к событиям, связанным с народным депутатом Украины В.БОРОДИНЫМ.

Однако, сообщает ОСО, офицеры УГО в категорической форме отказались предоставлять автомобиль для проверки. При этом они угрожали применениям огнестрельного оружия в многолюдном месте против работников милиции.

По информации милиции, "через несколько минут на место события прибыли народные депутаты Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ и Игорь КРИЛЬ, которые, прикрываясь депутатской неприкосновенностью, оказали сопротивление и не дали работникам милиции изъять автомобиль, угрожая при этом освободить от должности руководителя Подольского райуправления милиции".

"Это событие вызывает возмущение у работников милиции, - говорится в сообщении ОСО ГУМВД Украины в Киеве. - Народные депутаты Украины продемонстрировали правовой нигилизм, открыто совершив противоправные действия. Поведение этих народных депутатов во время инцидента зафиксировано техническими средствами".

На данный момент в действиях неизвестных лиц, которые угрожали народному депутату В.БОРОДИНУ, видятся признаки преступления, предусмотренного ст. 129 Уголовного кодекса Украины («угроза убийством»). Санкция этой статьи предусматривает арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 2-х лет.

В связи с тем, что в указанном происшествии видятся признаки должностных преступлений, а также фигурируют должностные лица УГО, материалы будут переданы в прокуратуру для принятия решения согласно действующему законодательству, отметили в милиции.