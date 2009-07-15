Визит Медведева в Цхинвали госдеп США назвал неуместным

Визит президента России Дмитрия Медведева в столицу Южной Осетии Цхинвали не является шагом к достижению стабильности в регионе. Об этом на пресс-брифинге во вторник заявил официальный представитель Госдепартамента США Иан Келли.

Отвечая на вопрос журналистов о том, была ли поездка Медведева неуместной, Келли сказал: "Да, конечно. Я не думаю, что эта поездка была хоть каким-либо шагом вперед с точки зрения обеспечения стабильности в регионе".

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, визит Медведева в Южную Осетию лишь напоминает о существующих разногласиях между США и РФ касательно данного региона, передает РИА "Новости"."Разногласия по поводу Грузии очевидным образом сохраняются. Сам факт этого визита отражает фундаментальные различия в наших позициях касательно региона", - подчеркнул Келли.

Он напомнил, что президент Обама недавно в очередной раз заявил о поддержке территориальной целостности Грузии, а США, страны G7, Евросоюз и их союзники по НАТО отказались признать независимость Абхазии и Южной Осетии. "Я думаю, что помимо России единственная страна, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии, - это Никарагуа", - сказал Келли.

США продолжают призывать Россию уважать территориальную целостность и независимость Грузии, обеспечивать стабильность в регионе, участвовать в женевских переговорах и соблюдать обязательства, принятые в соответствии с договором о перемирии от 12 августа 2008 года, сказал Келли. "И мы призываем все страны продолжать поддерживать территориальное единство Грузии", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, президент России Дмитрий Медведев в понедельник совершил первый визит в Южную Осетию, независимость которой Москва признала в 2008 году. Российский лидер пообещал дальнейшую помощь со стороны России при восстановлении республики, пострадавшей в военном конфликте с Грузией в августе 2008 года, осмотрел разрушенные здания в южноосетинской столице Цхинвали и пообщался с местными жителями.

Накануне стала известна и реакция на визит Медведева со стороны президента Грузии Михаила Саакашвили. Оно застало его в Турции на подписании соглашения по газопроводу Nabucco, строящегося в обход России.

Саакашвили охарактеризовал визит Медведева в Цхинвали как "самый постыдный и аморальный прецедент" в истории российской дипломатии. "Это постыдно потому, что когда лидер маленькой Грузии не находится в своем государстве и принимает решения по глобальным вопросам с другими лидерами мира, президент такой большой России тайком прокрался в один из регионов Грузии, и рядом с ним находится убийца и коррумпированное лицо", - заявил Саакашвили, под "убийцей" имея в виду президента не признанной мировым сообществом республики Эдуарда Кокойты.

Отметим, что Медведев действительно прибыл в Цхинвали неожиданно. По данным газеты "Коммерсант", визит президента готовился в атмосфере строжайшей секретности, так что даже президент Южной Осетии Эдуард Кокойты узнал о визите Медведева меньше чем за час до его прибытия в Цхинвали.