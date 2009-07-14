Фракция БЮТ еще раз собрала 150 подписей депутатов

Фракция БЮТ собрала 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, 16 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО в интервью журналистам.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 должно было начаться внеочередное заседание ВР, однако депутаты от Партии регионов опять заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

ВР планировала сегодня рассмотреть три вопроса: законопроект, который касается рекапитализации банков, изменения в госбюджет в части выделения средств на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины.