Литвин хочет закрыть сессию ВР уже сегодня
Спикер считает, что осталось лишь 2 вопроса
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает сегодня закрыть IV сессию парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением спикер выступил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов.
Он также предложил перед закрытием сессии рассмотреть законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины», которые предусматривают сокращение избирательной кампании с 120 до 90 дней.
Также В.ЛИТВИН предлагает рассмотреть проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о подготовке к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, поскольку, как утверждает народный депутат Украины Станислав АРЖЕВИТИН, этот документ был принят с нарушением регламента ВР.
В.ЛИТВИН считает, что после рассмотрения данных вопросов нынешняя сессия ВР должна была бы закрыться.
В то же время окончательной договоренности на Согласительном совете по этому вопросу не было достигнуто, представители фракций разошлись для проведения консультаций.