Литвин хочет закрыть сессию ВР уже сегодня

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает сегодня закрыть IV сессию парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением спикер выступил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов.

Он также предложил перед закрытием сессии рассмотреть законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины», которые предусматривают сокращение избирательной кампании с 120 до 90 дней.

Также В.ЛИТВИН предлагает рассмотреть проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о подготовке к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, поскольку, как утверждает народный депутат Украины Станислав АРЖЕВИТИН, этот документ был принят с нарушением регламента ВР.

В.ЛИТВИН считает, что после рассмотрения данных вопросов нынешняя сессия ВР должна была бы закрыться.

В то же время окончательной договоренности на Согласительном совете по этому вопросу не было достигнуто, представители фракций разошлись для проведения консультаций.