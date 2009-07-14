Лидер фракции НУ-НС перешел на сторону Тимошенко?

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО обвиняет Секретариат Президента в попытках обострить экономический кризис в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию создания ВО «Батьківщина».

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что фракции НУ-НС и БЮТ вместе сформировали коалиционное правительство, которое, по его словам, практически самостоятельно борется с экономическим кризисом.

Вместе с тем он подчеркнул, что другие политические силы и политики пытаются наоборот кризис обострить. По мнению Н.МАРТЫНЕНКО, Секретариат Президента делает постоянные попытки “расшатать” экономический кризис.

Он напомнил, что фракция Партии регионов третью неделю блокирует работу ВР, а из Секретариата Президента постоянно раздаются призывы о роспуске парламента.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, он не теряет надежды, что антикризисные законы будут приняты.