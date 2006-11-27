По данным экзит-полов на выборах в Чернигове лидирует экс-мэр

В Чернигове обнародовали результаты двух экзит-полов, которые проводили гражданская сеть “ОПОРА” и центр “Доброчин” во время сегодняшних выборов городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, за результатами обоих экзит-полов лидирует бывший председатель Чернигова Александр СОКОЛОВ.

По даными “ОПОРЫ”, А.СОКОЛОВ набрал 38,9 % голосов тех, кто пришел на выборы.

В тройку “лидеров” вошли Сергей ВИТРЕНКО (представитель БЮТ) – 13 % и Сергей КНУРЕНКО (самовыдвиженец) – 10 %.

Как сообщил председатель совета гражданской сети “ОПОРА” Александр ЛОМАКО, опрос на выходе проводился на 20-ти участках. Всего дали ответы 1100 человек.

По словам А.ЛОМАКО, погрешность составляет около 5%. “Погрешность больше, чем мы предусматривали, потому что надеялись на большую явку избирателей и кроме того, люди с апатией относились к опросу”, - сообщил лидер “ОПОРЫ”.

Общая явка избирателей в Чернигове, по данным ТИК, составила 34,3 %.