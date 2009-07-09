Люди Луценко взялись за Шуфрича и без заявления Левочкина

Работники Печерского райотдела милиции Киева проводят доследственную проверку причин и обстоятельств инцидента, который произошел между народными депутатами Украины Нестором ШУФРИЧЕМ и Сергеем ЛЁВОЧКИНЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД, отметив, что С.ЛЁВОЧКИН после инцидента с Н.ШУФРИЧЕМ обратился за помощью в одно из медицинских учреждений Печерского района столицы.

При этом в ДСО напомнили, что согласно совместному приказу МВД и Министерства здравоохранения, о лицах, которые обращаются за помощью к медикам из-за повреждения, нанесенного им другими лицами, медперсонал больницы обязан извещать правоохранительные органы, что и было выполнено ими в этом случае.

Как отметили в ДСО, после получения сообщения в больницу выезжала следственно-оперативная группа.

Осмотр места, где произошел инцидент, не проводился.

В соответствии с действующим законодательством, милиция имеет 10 дней для указанной проверки, чтобы в дальнейшем принять соответствующее процессуальное решение.

В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, С.ЛЁВОЧКИН с официальным заявлением в органы внутренних дел пока не обращался.

Как сообщалось, вчера Н.ШУФРИЧ ударил в лицо своего однопартийца С.ЛЁВОЧКІНА. Инцидент произошел в кинотеатре "Зоряный" после заседания фракции ПР.

По данным народного депутата Екатерины ЛУКЬЯНОВОЙ, C.ЛЁВОЧКИН после побоев Н.ШУФРИЧА обратился в 12-ю городскую больницу Киева, где ему была оказана медицинская помощь – проведена безотлагательная хирургическая операция.