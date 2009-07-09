Глава ВСК ВР: в деле об отравлении Ющенко - сплошные фальсификации

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления в 2004 году кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО будет ставить вопрос об отставке генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКА в сентябре, если не будут прекращены нарушения при расследовании этого дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель ВСК Владимир СИВКОВИЧ (фракция Партии регионов).

По его словам, если не будут прекращены нарушения законодательства и Конституции Украины, то «мы будем требовать рассмотреть отчет о деятельности генерального прокурора Украины на заседании Верховной Рады Украины и будем ставить вопрос о его отставке».

Он подчеркнул, что ВСК требует отстранить следователя Генеральной прокуратуры Украины Галину КЛИМОВИЧ от ведения дела, а также возбудить против нее уголовное дело и взять ее под арест, «потому что ее действия можно расценить как угрозу национальной безопасности Украины».

В.СИВКОВИЧ подчеркнул, что в деле об отравлении В.ЮЩЕНКО «сплошные фальсификации, причем ими занимаются все подряд, начиная от администрации Президента и заканчивая сотрудниками милиции и других правоохранительных органов».

В.СИВКОВИЧ утверждает, что к бывшему заместителю председателя СБУ Владимиру САЦЮКУ «прилетали представители Секретариата Президента по поручению Романа БЕЗСМЕРТНОГО и Светланы ГУМЕНЮК и просили, чтобы он дал показания на человека, который якобы организовал отравление В.ЮЩЕНКО и за это ему обещали золотые горы, восстановление в должности и в звании». При этом он подчеркнул, что следователем Г.КЛИМОВИЧ «скрывались эти факты».

В связи с этим В.СИВКОВИЧ заявил, что ВСК обращается к Генеральной прокуратуре с требованием «выделить это дело в отдельное производство и возбудить уголовное дело».

В.СИВКОВИЧ утверждает, что следственная группа «не занимается расследованием отравления В.ЮЩЕНКО, а она занимается накопительством информации».

По его словам, Г.КЛИМОВИЧ в интервью одному из изданий сказала, что «у нее столько информации, что хватит утопить несколько кандидатов в Президенты».

В.СИВКОВИЧ подчеркнул, что ненормальной является ситуация, когда «следователь начинает шантажировать кандидатов в Президенты, народных депутатов, высших политиков». «Это беспредел», - добавил он.

Также В.СИВКОВИЧ заявил о том, что ВСК обеспокоена решением генерального прокурора Украины «об отстранении заместителя Генеральной прокуратуры Рената КУЗЬМИНА» от осуществления надзора по этому делу.

По его словам, Р.КУЗЬМИН рассказал ВСК, что когда «следственная группа подобралась к косметологической теме, установила клинику косметологическую, куда обращался В.ЮЩЕНКО, то было забрано у нее уголовное дело и было расформирована следственная бригада».

В.СИВКОВИЧ заявил, что отчет ВСК в парламенте может состояться в конце сентября – в начале октября нынешнего года.