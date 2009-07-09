В НУ-НС не оценили спектакль, где ПР в роли Отелло душит несчастный БЮТ

Блокирование работы Верховной Рады депутатами от Партии регионов связано с затягиванием времени для завершения переговоров между БЮТ и этой политической силой.

Такое мнение в интервью УНИАН выразила народный депутат Ксения ЛЯПИНА (фракция «Наша Украина – Народная самооборона»).

По ее словам, БЮТ и Партия регионов продолжают вести переговоры, чтобы обеспечить себе «безоблачное будущее».

К.ЛЯПИНА подчеркнула, что «это блокирование – это кажущийся любительский спектакль, где Партия регионов в роли Отелло душит несчастный БЮТ».

А в это время, по ее словам, ведутся переговоры о сотрудничестве в будущем путем принятия «законов, которые будут обеспечивать взаимные договоренности, согласно которым Виктор ЯНУКОВИЧ станет Президентом, а Юлия ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины».