Чечетов об инциденте в ПР: бей своего, чтоб чужие боялись

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет исключительно личными отношениями двух мужчин инцидент, который произошел между членами фракции Партии регионов Нестором ШУФРИЧЕМ и Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

«Это их личные взаимоотношения - взаимоотношения двух мужчин, поэтому здесь ничего страшного нет», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что в жизни возникают такие обстоятельства, когда кому-то не нравится то, что кто-то сказал.

«Потому комментировать это бессмысленно», - сказал депутат.

Другой народный депутат от ПР Михаил ЧЕЧЕТОВ также считает, что конфликт между Н.ШУФРИЧЕМ и С.ЛЕВОЧКИНЫМ является их личным делом.

Как подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ в комментарии УНИАН, ни о каком противостоянии во фракции этот конфликт не свидетельствует.

«Это мы таким образом чужих запугиваем», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ, напомнив, что в народе говорят: «бей своего, чтобы чужие боялись». Он добавил, что теперь «все видят, какие у нас мужчины». М.ЧЕЧЕТОВ пошутил, что «раньше мы заходили в зал, и БЮТ начинал штурмовать трибуну, а теперь они даже боятся подойти к трибуне».

Как сообщалось, по данным СМИ, вчера Н.ШУФРИЧ ударил по лицу своего однопартийца С.ЛЕВОЧКИНА.