Нардепы поставили себе годовую оценку - «удовлетворительно»

Верховная Рада Украины по пятибальной шкале сработала на удовлетворительно.

Такую оценку дали народные депутаты, подводя по просьбе Института Горшенина итоги работы Верховной Рады в течение сессии накануне парламентских каникул.

В частности, народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что по сравнению с предыдущей, последняя сессия прошла более продуктивно что касается принятых законов. «Не удалось наладить нормальную работу с точки зрения антикризисного законодательства – но это зависит скорее не от Верховной Рады, а от правительства. Мне легче говорить как председателю комитета, потому что внесенные нами два проекта были приняты на 100%», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат отметил, что у него есть «ощущение незавершенности» что касается итогов работы парламента, поскольку не было проголосовано преодоление вето Президента на законопроект, касающийся взяточничества. «Если это будет принято – будет важное достижение с точки зрения борьбы с коррупцией. Я думаю, что ВР сработала по пятибальной шкале на удовлетворительно», сказал он.

«И еще – последнее, что ей нужно сделать на этой сессии – это внести изменения в законодательство о выборах Президента. Пусть, по крайней мере, три месяца будет цена этой кампании», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Продуктивной работу Верховной Рады называет народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ. По его словам, целый ряд законов, в том числе и очень важных для государства, стали частью украинского законодательства. «Единственное что, - отметил депутат, - сформировалась такая когорта, которая у меня вызывает отвращение - всяких прыгунов по телеканалам на эфиры, проплаченные спонсорами-олигархами, которые кричат о недееспособности, несостоятельности парламента. А при этом уже полгода сюда и носа не кажут - на свое рабочее место. Я их рассматриваю просто как отребье».

С его точки зрения, президентская предвыборная кампания, безусловно, повлияет на работу парламента в сентябре. «Поэтому я бы, как народный депутат Украины, поставил перед собой и своими соратниками задачу минимизировать это влияние: то есть, отделить мух (мухами я называю выборы всевозможные) от котлет (котлетами я называю профессиональную законодательную работу)», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

В то же время его коллега, народный депутат от БЮТ Игорь ГРЫНИВ считает основным итогом работы Верховной Рады неудачную конституционную реформу. Депутат отметил также, что в сентябре деятельность парламента медленно перейдет в президентскую кампанию. «Трибуна Верховной Рады уже за полгода до президентских выборов используется исключительно для ведения президентской кампании, а не для принятия законов. Если какие-то законы принимаются – то только в разрезе или в контексте избирательной кампании», - сказал И.ГРЫНИВ.

Другую точку зрения имеет народный депутат от Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ. Он считает, что деятельность парламента во время сессии была эффективной. «Я отметил бы, во-первых, очень интересный законопроект о запрете игорного бизнеса, который реально повлияет на тысячи семей, в которых дети больны игроманией. Во-вторых - попытку создать коалицию между ПР и БЮТ. Хотя она и закончилась провалом, но там было сделано очень много. Скорее всего, не будет оснований для роспуска ВР и придется-таки создавать коалицию», - подчеркнул он. По его словам, иной коалиции быть не может.

Еще очень важный законопроект, который сейчас, по его мнению, должен быть проголосован – “более строгое наказание для судей, прокуроров, следователей”. «Я думаю, Рада должна успеть принять данный закон», - сказал народный депутат. В.СИВКОВИЧ заметил, что в сентябре Верховной Радой не будут приниматься популистские законы. «Потому что начнется предвыборная кампания, и ВР не будет хватать голосов для популистских законопроектов. Там начнется борьба между кандидатами в Президенты и их политическими силами. Популистские проекты проходить не будут. Будут проходить только законопроекты действительно жизненно необходимые», - считает В.СИВКОВИЧ.