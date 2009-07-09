У Тимошенко говорят, что в июньской инфляции виноват Киев

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о создании межведомственной комиссии для проверки обоснованности повышения жилищно-коммунальных тарифов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН журналистам после завершения заседания правительства.

«Мы посчитали целесообразным создание межведомственной комиссии при участии представителей Министерства экономики, госценинспекции, КРУ, Антимонопольного комитета для проверки соблюдения Киевской городской государственной администрацией требований законодательства при формировании и установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые введены с 1 июня 2009 года», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

По его словам, такое решение принято по результатам мониторинга цен на внутреннем рынке, в соответствии с которыми вклад Киева в рост инфляции является наибольшим в сравнении с другими регионами страны.

«Июньский уровень инфляции в значительной мере был сформирован отдельным регионом – городом Киевом, где произошло существенное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги», - пояснил министр.

По оценкам Министерства экономики, рост тарифов на электроэнергию, воду и газ составил 40,2%. «Поэтому было принято решение о проведении проверки целесообразности повышения Киевом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также было сконцентрировано внимание на возможных нарушениях при принятии Киевской городской госадминистрацией распоряжения № 518 от 29 апреля 2009 года», - уточнил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, 1 мая столичная власть обнародовала новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые введены с 1 июня.

Согласно распоряжению № 520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения» и распоряжению № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения», новые тарифы на воду и отопление для киевлян будут увеличены приблизительно вдвое.

Распоряжением № 518 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» установлены тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями коммунальной формы собственности (ЖЭО), по каждому дому отдельно.