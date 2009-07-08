Тимошенко - регионалам: прекратите это немедленно!

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет требование Партии регионов о повышении минимальных заработной платы и пенсий финансовым терроризмом против страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя блокирование депутатами от Партии регионов работы Верховной Рады.

«То, что сегодня предлагает Партия регионов, а именно – резкое, радикальное увеличение минимального прожиточного уровня, минимальной заработной платы и пенсий, которые могут обойтись в течение полугодия в 46 млрд. грн. - так посчитало Министерство финансов – это, по сути, спланированный, абсолютно сознательный финансовый терроризм против страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер убеждена, что законодательное закрепление таких предложений приведет к полному разрушению бюджета и стабильности финансовой системы страны.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала лидеров фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и Николая АЗАРОВА прекратить блокирование работы Верховной Рады и отказаться от своих требований.

«Я хочу сейчас обратиться к лидеру Партии регионов, а также к господину АЗАРОВУ, которые себя называют профессионалами: если вы точно знаете последствия ваших предложений, то то, что вы делаете, - это прямое преступление. Прекратите это немедленно! И не думайте, что сегодня люди настолько не осведомлены и не интеллектуальны, они намного осведомленнее и интеллектуальнее вас, господин ЯНУКОВИЧ и господин АЗАРОВ, потому что они знают, что сегодня нужно делать все, чтобы выплачивать те пенсии и зарплаты, которые уже начислены и гарантированы людям», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства убеждена, что требования Партии регионов являются популистскими, непрофессиональными и безответственными, а также направленными на желание победить на президентских выборах ценой разрушения финансовой системы страны.