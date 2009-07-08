Российский миллиардер, которого СБУ не пускала в Украину, приехал в Киев

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд российскому бизнесмену Константину Григоришину.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники.

На протяжении последних недель Григоришина уже дважды видели в Украине – в частности, в Киеве.

Как известно, в июне 2009 года Григоришин решением Апелляционного административного суда Киева получил право на въезд в Украину.

Суд признал незаконным запрет СБУ от декабря 2008 на въезд Григоришину в Украину в течение пяти лет.

Также суд первой инстанции отменил постановление о запрете на въезд Григоришину, подписанную заместителем главы СБУ Тиберием Дурдинцом.

Как известно, сам Дурдинец в июне 2009 был отправлен в отставку.

Существовала информация, что после решения суда было вынесено повторное постановление СБУ, которым Григоришину запрещен въезд до 2014 года. Однако это решение было отозвано.