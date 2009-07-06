Ющенко хотят принудить к увольнению Черновецкого

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа намерена судиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом в интервью «Главреду» заявил народный депутат от НУ-НС, председатель соответствующей ВСК Кирилл КУЛИКОВ.

По его словам, в суд ВСК может обратиться, поскольку Президент не желает исполнять рекомендацию Верховной Рады об увольнении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя Киевской горгосадминистрации.

«Есть судебные и общественные меры, которыми мы будем принуждать Президента исполнять эти решения», - сказал К.КУЛИКОВ.

Председатель комиссии отметил, что парламентская комиссия пока решает, в какой именно суд обращаться – административный или Конституционный. При этом К.КУЛИКОВ напомнил, что для обращения в эти суды есть определенные процедуры. В частности, субъектами представления в Конституционный Суд могут быть как Президент Украины, так и десятая часть Рады - 45 народных депутатов. «Возможно, будем собирать подписи 45 народных депутатов», - предположил он.

Депутат провел аналогию между Россией и Грузией, когда применялась военная операция «Принуждение к миру».

«Парламентская ВСК собирается проводить операцию «Принуждение Президента к исполнению закона», - сказал он.

К.КУЛИКОВ отметил, что «Президент является первым должностным лицом, которое должно исполнять Конституцию и присматривать за ее соблюдением. Хотя он и высшее должностное лицо, однако он стоит не над законом, а под законом. Он является гарантом Конституции. Если же Президент игнорирует Конституцию, тогда нет государства, и нет Президента».

К.КУЛИКОВ также сообщил, что в ближайшее время Кабинет министров будет проводить специальное внеочередное заседание, на котором будет принимать серьезные организационные и штатные решения, что дальше делать с выводами ВСК.

«Считаю, что это заседание будет в среду, 8 июля», - отметил К.КУЛИКОВ.

Кроме этого, депутат считает, что парламентской комиссии по расследованию деятельности мэра есть смысл существовать и продолжать дальше свою работу. По словам К.КУЛИКОВА, ежедневно в комиссию поступает около 100-200 обращений граждан.

«Есть смысл работать дальше, если в Киеве есть нарушения, и их слишком много. Мы прошли только по верхушкам. Сейчас будем копать вглубь: будем заниматься медициной, зданиями, островами», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада приняла постановление об отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской властью.

Учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Киеве, ВР обратилась к Президенту Украины с предложением отстранить от исполнения обязанностей председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на период деятельности ВСК и рекомендовала отменить целый ряд его незаконных распоряжений.