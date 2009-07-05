Ющенко отбыл в Киев
12:40, 05 июля 2009Политика
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Президент принял участие в спецпроекте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил трехдневную рабочую поездку в Автономную Республику Крым и отбыл в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как сообщал УНИАН, 3 июля в Симферополе В.ЮЩЕНКО провел совещание по развитию инвестиционных проектов в регионе, а вечером принял участие в специальном проекте «Новая конституция – наш общий шаг в будущее» в прямом эфире ТРК «Черноморская».
Сегодня, 5 июля, в Севастополе глава государства принял участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.
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