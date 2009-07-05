Тимошенко примет участие в Конференции малых городов
00:02, 05 июля 2009Политика
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Передает правительственный портал
В понедельник, 6 июля. при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится 4-я Всеукраинская конференция Ассоциации малых городов Украины “Государственно-частное партнерство как механизм развития малых городов Украины”.
Как передает Правительственный портал, начало конференции в 11:00.
Место проведения: г. Украинка, Киевской обл., дворец “Энергетик”, Днепровский проспект, 15.
Аккредитация (до 18:00, 5 июля) по тел.: 256-66-32, 256-66-43, 80632824926, 80676565240, 80672301705.
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