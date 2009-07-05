Тимошенко примет участие в Конференции малых городов

Передает правительственный портал

В понедельник, 6 июля. при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится 4-я Всеукраинская конференция Ассоциации малых городов Украины “Государственно-частное партнерство как механизм развития малых городов Украины”. Как передает Правительственный портал, начало конференции в 11:00. Место проведения: г. Украинка, Киевской обл., дворец “Энергетик”, Днепровский проспект, 15. Аккредитация (до 18:00, 5 июля) по тел.: 256-66-32, 256-66-43, 80632824926, 80676565240, 80672301705.

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