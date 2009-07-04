Медведько решил вернуть ГПУ к старой проверенной схеме

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО категорически отрицает политический подтекст реорганизации следственных управлений Генпрокуратуры и утверждает, что изменения вызваны исключительно желанием оптимизировать деятельность ведомства.

Об этом он заявил в интервью газете "Зеркало недели" .

«В свое время мной было принято решение о создании двух главков следствия. За «В свое время мною было принято решение о создании двух главков следствия. За первый главк отвечал КУЗЬМИН (замгенпрокурора Ренат КУЗЬМИН, - УНИАН), за второй - ГОЛОМША (замгенпрокурора Николай ГОЛОМША. - УНИАН.). К сожалению, практика показала, что в результате такой схемы мы в определенной степени потеряли стройность следствия. Имели место распорошенность, нестыковки, недоразумения», - пояснил А. МЕДВЕДЬКО

По его словам, в связи с этим было принято решение о создании единого главного следственного управления, которое возглавил еще один заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН.

«Я принял решение о возврате к старой проверенной схеме: существует одно главное следственное управление, которое возглавляет один заместитель и несет полную ответственность за все следствие», — подчеркнул генпрокурор.

Он заявил, что в реорганизации нет политического подтекста, и назвал не соответствующими действительности сведения о том, что Р.КУЗЬМИН, расследовавший легитимность назначения председателя Верховного Суда, связан с Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, Н.ГОЛОМША, надзиравший над следствием по делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО, - с главой государства, а В.ЩЕТКИН является человеком самого А.МЕДВЕДЬКО.

«Я как генеральный прокурор ничего не знаю об особых отношениях ЮЩЕНКО с ГОЛОМШЕЙ и КОЛЕСНИКОВА с КУЗЬМИНЫМ. Я считаю, что это все не соответствует действительности. А Виталия Ивановича ЩЕТКИНА знает вся страна как прекрасного профессионала, отдавшего следствию всю свою жизнь», - заявил А.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор также подтвердил факт служебной проверки деятельности Галины КЛИМОВИЧ - руководителя следственной группы, расследующей отравление Виктора ЮЩЕНКО, которая без решения суда затребовала у мобильных операторов информацию, касающаяся местонахождения в разные периоды телефонов, принадлежащих в том числе первым лицам государства. По информации, циркулировавшей в СМИ, Р.КУЗЬМИН внес представление о возбуждении уголовного дела против Г.КЛИМОВИЧ.

«Мне известно о рапортах КУЗЬМИНА, и я знаю, что была проведена проверка. Как только я разберусь в этой ситуации, то сообщу о результатах общественности», - заявил А.МЕДВЕДЬКО.