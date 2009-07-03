Тимошенко припомнила Ющенко уволенного губернатора

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает освобождение Василия МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской областной государственной администрации пиар-акцией Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе рабочей поездки в Кировоград.

«Все пиары, которые делались на трагических событиях, успеха политикам не приносили», - отметила премьер.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Президент Украины “пропиарил себя”, заявив на съезде партии «Наша Украина» об увольнении успешного руководителя Кировоградщины В.МОЦНОГО.

«Губернатор в такое трудное время выполняет бюджет, при неудобных погодных условиях собирает вместе с аграриями хороший урожай. Мы сегодня проехали по области, все люди просят нас, чтобы В.МОЦНОГО не увольняли. Он за последние 12 лет самый ценный руководитель в регионе», - отметила премьер-министр.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что Президент не имеет конституционного права увольнять указом глав облгосадминистраций без представления правительства и премьер-министра.

«Мы такого представления не дадим, потому что несправедливо подобное отношение к руководителю, который успешно и эффективно работает. Я очень хочу, чтобы Президент, который является гарантом Конституции, не нарушал Основной Закон. Нельзя красть то, что охраняешь», - заявила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что парламентская фракция БЮТ обязательно обратится в Конституционный Суд по поводу неправомерности Указа Президента об увольнении кировоградского губернатора.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Президент заявил, что освободил от должности председателя Кировоградской ОГА В.МОЦНОГО в связи с трагическими событиями в Голованевском районе, когда во время столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, на то время прокурором Голованевского района Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.

Как отмечается в указе, В.МОЦНЫЙ освобожден от должности за неподобающее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины об обеспечении законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

В свою очередь В.МОЦНЫЙ обжаловал этот указ, и 1 июля Кировоградский окружной административный суд открыл производство по делу, приостановив, таким образом, действие президентского указа.