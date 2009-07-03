Тимошенко нажала кнопку «старт»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время рабочей поездки в Кировоград приняла участие в открытии нового маслоэкстракционного завода по переработке масличных культур ОАО "Креатив-групп" и запустила его в эксплуатацию.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО собственноручно нажала кнопку "старт", которой завод был запущен в работу. Премьер имела возможность пронаблюдать за тем, как завод заработал.

Кроме того, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомилась с состоянием посевов зерновых культур Кировоградского института агропромышленного производства Украинской академии аграрных наук.