Тимошенко нажала кнопку «старт»
13:27, 03 июля 2009Политика
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Премьер - в Кировограде
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время рабочей поездки в Кировоград приняла участие в открытии нового маслоэкстракционного завода по переработке масличных культур ОАО "Креатив-групп" и запустила его в эксплуатацию.
Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО собственноручно нажала кнопку "старт", которой завод был запущен в работу. Премьер имела возможность пронаблюдать за тем, как завод заработал.
Кроме того, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомилась с состоянием посевов зерновых культур Кировоградского института агропромышленного производства Украинской академии аграрных наук.
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