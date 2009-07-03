Кириленко угрожает объявить бойкот Тимошенко и коалиции

Депутатская группа «За Украину!», которая входит в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, не будет голосовать «ни за увольнение, ни за назначение кого-либо из членов Кабинета министров Украины», заявил журналистам лидер группы Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что группа выступает «категорически против расправы над патриотичными министрами, прежде всего над министром образования».

По его убеждению, «эта суматоха вокруг новых портфелей имеет целью одно задание – выбить из правительства того, кто хоть как-то делает реформы в интересах страны».

«Практически единственный министр, который внедряет реформы, – это министр образования Иван ВАКАРЧУК», - добавил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, это «патриотичный профессионал, который четко стоит на украинских позициях и имеет поддержку людей, выпускников, вступающих в должность, родителей и поддержку общественности, но он не имеет поддержки многообразных "табачников", которые, как представители пятой колонны, хотели бы устранить практически последнего патриотичного министра из украинского правительства».

В.КИРИЛЕНКО предупредил коллег из фракции БЮТ, что в случае, если хотя бы один голос из БЮТ будет отдан за отставку И.ВАКАРЧУКА, группа «За Украину!» прекратит любой диалог с правящей коалицией и премьер-министром Украины».

Как известно, в группу «За Украину!» входят 17 народных депутатов из фракции НУ-НС.