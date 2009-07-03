Лозинский просит ВР лишить его депутатских полномочий

Народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ (фракция БЮТ) обратился в Верховную Раду с просьбой лишить его депутатских полномочий.

Как сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ, соответствующее заявление народного депутата было зачитано сегодня утром на заседании Согласительного совета председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, 1 июля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО направил в Верховную Раду представление, в котором просит дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу народного депутата В.ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.