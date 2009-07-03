Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Кировоград с однодневной рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с аварийной ситуацией здания Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. Кропивницкого.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО побывает на поле Кировоградского института агропромышленного производства Украинской академии аграрных наук и ознакомится с посевом зерновых.

Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует принять участие в открытии нового маслоэкстракционного завода по переработке масличных культур ОАО «Креатив-групп» и пообщаться с сотрудниками предприятия.