Партия регионов заблокировала Раду
09:48, 03 июля 2009Политика
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В сессионном зале развешены плакаты
Фракция Партии регионов до начала пленарного заседания заблокировала работу Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, около 20 депутатов от этой политической силы заблокировали президиум и трибуну ВР, а также ложу правительства.
Кроме того, в сессионном зале развешены плакаты с призывами к депутатам защитить социальные гарантии людей.
Сегодня в Верховной Раде должно состояться внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть кадровые вопросы, законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и ряд других вопросов.
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