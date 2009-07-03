Партия регионов заблокировала Раду

Фракция Партии регионов до начала пленарного заседания заблокировала работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 депутатов от этой политической силы заблокировали президиум и трибуну ВР, а также ложу правительства.

Кроме того, в сессионном зале развешены плакаты с призывами к депутатам защитить социальные гарантии людей.

Сегодня в Верховной Раде должно состояться внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть кадровые вопросы, законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и ряд других вопросов.