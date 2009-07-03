Ющенко на три дня летит в Крым
08:39, 03 июля 2009Политика
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В Севастополе глава государства примет участие в торжествах
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3-5 июля будет находиться с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, цель поездки - изучение на месте комплекса вопросов относительно социально-экономической ситуации, перспективы развития региона и ознакомление жителей АРК с проектом Конституции, разработанным Президентом Украины.
Планируется, что сегодня в 12.50 в Крыму В.ЮЩЕНКО проведет совещание относительно развития инвестиционных проектов в регионе.
5 июля в Севастополе глава государства примет участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.
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