Ющенко на три дня летит в Крым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3-5 июля будет находиться с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, цель поездки - изучение на месте комплекса вопросов относительно социально-экономической ситуации, перспективы развития региона и ознакомление жителей АРК с проектом Конституции, разработанным Президентом Украины.

Планируется, что сегодня в 12.50 в Крыму В.ЮЩЕНКО проведет совещание относительно развития инвестиционных проектов в регионе.

5 июля в Севастополе глава государства примет участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.