Литвин: Богатырева неудачно о себе напомнила

Заявления о проведении одновременно президентских и парламентских выборов является “невежеством”.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эксклюзивном интервью УНИАН.

По его словам, совместное проведение президентских и парламентских выборов невозможно. “И когда говорят о досрочных одновременных выборах Президента Украины и парламента, это, как правило, говорят невежды, которые элементарно не читали Конституцию”, - сказал он.

По его словам, “это элементарно сделать невозможно”, поскольку сроки избирательной кампании являются разными, потому что избирательная кампания на досрочных парламентских выборах длится 60 дней, а на президентских - 90. В.ЛИТВИН добавил, что “нужно еще ряд законодательных актов принимать”. Он отметил, что такое сочетание выборов невозможно, “если элементарно придерживаться Конституции и законов Украины”.

Комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЕВОЙ о том, что Президент Украины все же может при наличии оснований принимать решение о досрочных парламентских выборах, В.ЛИТВИН отметил, что “Раиса БОГАТЫРЕВА неудачно о себе напомнила соответствующими заявлениями”.

По его словам, нужно исходить из сложившихся реалий. “Потому что на 100% исключить такую возможность никаких оснований нет, но, вместе с тем, я думаю, что много усилий, чтобы выдать дежурный указ, не нужно, а проблема в том, что, когда ты принимаешь решение, должен просчитать возможность реализации этого решения. Сегодня я не вижу в правовом поле, как можно реализовать это решение”, - добавил В.ЛИТВИН. При этом он отметил, что такое решение “как минимум будет нейтрально воспринято украинским обществом, а в большей степени положительно”.

В то же время В.ЛИТВИН не исключает, что после президентских выборов, “конечно, будет предпринята попытка провести досрочные парламентские выборы, тем более, что актуальными будут выборы в местные органы власти”. Он добавил, что “существуют попытки дать политические взятки местным органам самоуправления и главам поселков, городов, чтобы продлить их полномочия на один год”. “Ничего из этого не выйдет”, - отметил он. Поэтому спикер не исключает, что под выборы местных советов, “которые должны состояться в марте или в начале мая или в мае как крайний срок”, могут подогнать и досрочные выборы Верховной Рады Украины.

“Я не исключаю, что тот, кто станет Президентом, у него будет такая же тяга, как у всех наших Президентов, все выстроить под себя, тем более, что после президентских выборов наиболее легитимным будет Президент Украины, поскольку он будет опираться как минимум на 50,5% население и будет соответствующим образом действовать”, - добавил В.ЛИТВИН.