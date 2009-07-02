Уволенный Ющенко кировоградский губернатор хочет веруться через суд

Василий МОЦНЫЙ обжаловал в суде Указ Президента от 27 июня 2009 года об освобождении его с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время заседания Кировоградского пресс-клуба реформ.

По словам В.МОЦНОГО, 1 июля Кировоградский окружной административный суд открыл производство по делу, приостановив таким образом действие президентского Указа.

«Я считаю, что оснований для моего освобождения нет. На сегодня лишь 8 областей Украины выполнили показатели за второе полугодие, в том числе Кировоградщина. В области стопроцентно выполняются все социальные выплаты. Кроме того, за время моего пребывания в должности губернатора было постоянное взаимодействие с правоохранительными органами. Таким образом, функциональные обязанности прокурора Голованевского района и начальника райотдела милиции позволяли им скрывать ситуацию», - отметил В.МОЦНЫЙ.

Он также отметил, что до сих пор не видел Указа Президента о своем освобождении, хотя служба фельдъегеря могла доставить его за один день.

По словам В.МОЦНОГО, невзирая на обстоятельства, Кировоградщина готовится к приезду Президента Виктора ЮЩЕНКО.

«Визит в планах остается, план подготовлен, определяется дата. В любом случае область будет встречать Президента», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.

27 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что в связи с этим инцидентом он освободил от должности главу Кировоградской ОГА В.МОЦНОГО.

Как говорится в указе, В.МОЦНЫЙ освобожден за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины в отношении обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.