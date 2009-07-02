Маккейн: я хотел бы также увидеть и визит Обамы в Украину

Американский сенатор, член Республиканской партии США Джон МакКЕЙН, который был главным соперником Барака ОБАМЫ на последних президентских выборах, считает демократический процесс в Украине необратимым, но хаотичным. Об этом он сказал в интервью “Главреду”.

“Я вижу этот процесс необратимым. Но я также вижу этот процесс очень хаотичным”, - сказал он.

Д.МакКЕЙН считает, что разным украинским политикам следует чаще встречаться и решать серьезные экономические проблемы.

“Если бы я мог посоветовать, то посоветовал бы разным политикам чаще садиться за один стол и обращать внимание на то, как решить серьезные экономические проблемы, с которыми сегодня столкнулась Украина”, - сказал он.

Д.МакКЕЙН считает, что июльский визит в Украину вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА, который, по его словам, длительное время был адвокатом независимости Украины, “стал бы очень хорошим сигналом”.

“Однако я хотел бы также увидеть и визит Президента ОБАМЫ в Украину. Украина – это очень большая и важная страна, и в отношениях России Украина играет очень важную роль”, - отметил Д.МакКЕЙН.

Он выразил убеждение, что в новой администрации Президента США понимают важность Украины в регионе.

Отвечая на вопрос, что сегодня является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов на украинском направлении, Д.МакКЕЙН ответил: “Много есть приоритетов. Так, скажем, нужно налаживать более тесные связи с украинским правительством, чтобы вместе работать и укреплять свободную демократию и улучшать экономические условия”.

Относительно предстоящих президентских выборов в Украине, Д.МакКЕЙН отметил, что все выборы Президента в Украине очень важны для Соединенных Штатов. Он выразил убеждение, что США ни в коей мере не будут вмешиваться в этот процесс, если не учитывать наблюдения за тем, чтобы эти выборы были свободными и справедливыми.

По словам Д.МакКЕЙНА, США хотели бы лучших отношений с Россией, включая вопрос стратегического ядерного оружия. “Однако мы являемся большими оппонентами так называемых сфер влияния. И предыдущая администрация отстаивала позицию, что такие страны как Грузия и Украина, а также некоторые другие, имеют свои суверенные права, и я лично абсолютно не соглашаюсь с заявлениями премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, что Россия владеет какими-то «сферами влияния», - сказал он.

Д.МакКЕЙН не думает, что Соединенным Штатам стоит делать какие-либо уступки в диалоге с Россией. “США и Россия должны начать честные переговоры по вопросам ядерной программы и других вызовов, стоящих перед двумя странами”, - считает он.

Американский политик также надеется, что интеграция Украины и Грузии в НАТО не является "мертвым вопросом”.

“Надеюсь, что это не мертвый вопрос. Лично я хотел бы, чтобы этот процесс продвигался, но вполне понимаю, что это как раз тот процесс, где решение будут принимать украинское правительство и украинские люди, а не Соединенные Штаты”, - добавил сенатор.