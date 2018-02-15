Турчинов заявляет, что хотел убедить Януковича написать заявление об отставке (видео)

Для этого Верховная Рада отправила Авакова и Наливайченко в Крым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что хотел убедить Виктора Януковича написать заявление об отставке с поста президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на заседании Оболонского райсуда Киева по рассмотрению дела о государственной измене Януковича.

По словам Турчинова, чтобы не допустить вывоза из страны документов и бегства чиновников, он распорядился не выпускать вертолет Януковича из Украины.

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Как сказал секретарь СНБО, он хотел убедить Янукавича написать заявление об отставке, когда еще тот находился в Крыму. Для этого Верховная Рада отправила тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко и в то время и.о. министра внутренних дел Арсена Авакова в Крым, но там им не удалось найти Януковича.

Турчинов на момент аннексии Россией Крыма и после бегства Януковича из Украины был избран на должность председателя Верховной Рады и выполнял обязанности президента Украины.