"Сдерживающий фактор" - эксперт оценил роль "Джавелинов" в укреплении обороноспособности Украины

В государственном оборонном заказе Украины существенно увеличены расходы на закупку отечественных противотанковых ракетных комплексов.

Ожидаемые поставки американских ракетных комплексов "Джавелин" являются сигналом о том, что в случае обострения конфликта на Донбассе Украина может рассчитывать на более широкую поддержку со стороны США, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Читайте такжеКогда именно Украина получит "Джавелины" пока точно сказать невозможно - посол США"С этого года в государственном оборонном заказе Украины существенно увеличены расходы на закупку отечественных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", массовые поставки которых в войска вместе с эффективной подготовкой личного состава к овладению новым вооружением окажет значительно большее влияние на усиление украинской обороноспособности, чем поставки ограниченного количества "Джавелинов"", - подчеркнул эксперт, передает "Главред".

По его мнению, комплексы "Джавелин" могут быть сдерживающим фактором для российских войск и боевиков, так как в сочетании с украинскими комплексами типа "Стугна" и "Корсар" они могут существенно уменьшить активность россиян или наемников и их желание применять против ВСУ бронетанковую технику.

"В частности, "Джавелины" атакуют танки сверху, то есть наименее защищенное и наименее бронированное место. Фактически наемник или российский агрессор не знает, стоят на той стороне наши обычные ПТУРы или "Джавелины", но он будет понимать, что любой выстрел с украинской стороны приведет к смерти. Думаю, это существенно снизит ажиотаж и желание применять бронетехнику против Украины", - добавил Згурец.