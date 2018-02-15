Адвокат Труханова: под Соломенский суд организованно свозят молодых людей

12:44, 15 февраля 2018
Политика
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Геннадий Труханов в суде / фото УНИАН

Как сообщает odessa.online, по утверждению адвоката, он надеется, что правоохранительные органы обеспечат порядок в здании суда.

«Все происходящее выглядит довольно странно. Организованная массовка в поддержку стороны обвинения очевидно говорит о том, что определенные силы пытаются использовать следствие втемную», — отметил Александр Лысак.

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Теги: #суд#Геннадий Труханов