Адвокат Труханова: под Соломенский суд организованно свозят молодых людей

По мнению адвоката, организованная массовка в поддержку стороны обвинения очевидно говорит о том, что определенные силы пытаются использовать следствие втемную.

Адвокат Геннадия Труханова Александр Лысак заявил, что к зданию Соломенского районного суда организовано прибывают группы молодых людей с вероятной целью организации давления на суд. Как сообщает odessa.online, по утверждению адвоката, он надеется, что правоохранительные органы обеспечат порядок в здании суда. «Все происходящее выглядит довольно странно. Организованная массовка в поддержку стороны обвинения очевидно говорит о том, что определенные силы пытаются использовать следствие втемную», — отметил Александр Лысак.

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