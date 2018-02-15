Адвокат Труханова: под Соломенский суд организованно свозят молодых людей
12:44, 15 февраля 2018Политика
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По мнению адвоката, организованная массовка в поддержку стороны обвинения очевидно говорит о том, что определенные силы пытаются использовать следствие втемную.
Геннадий Труханов в суде / фото УНИАН
Адвокат Геннадия Труханова Александр Лысак заявил, что к зданию Соломенского районного суда организовано прибывают группы молодых людей с вероятной целью организации давления на суд.
Как сообщает odessa.online, по утверждению адвоката, он надеется, что правоохранительные органы обеспечат порядок в здании суда.
«Все происходящее выглядит довольно странно. Организованная массовка в поддержку стороны обвинения очевидно говорит о том, что определенные силы пытаются использовать следствие втемную», — отметил Александр Лысак.
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