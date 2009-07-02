Нашу Украину удивляет, что Тимошенко требует отмены неприкосновенности

Партия «Наша Украина» одобряет желание БЮТ поддержать в Верховной Раде вопрос об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы «Нашей Украины» об отмене депутатской неприкосновенности.

“Несмотря на то, что инициатива Блока Юлии Тимошенко относительно рассмотрения парламентом вопроса об отмене депутатской неприкосновенности вынуждена, партия «Наша Украина» в целом приветствует такой шаг”, - отмечают авторы заявления.

По мнению “нашеукраинцев”, рассматривать данный вопрос БЮТ заставляют именно трагические события в Кировоградской области при участии народного депутата от этой политической силы Виктора ЛОЗИНСКОГО, “ведь, очевидно, что попытка замять дело поставила бы крест на репутации Блока Юлии Тимошенко”.

“Однако нас искренне удивляет тот факт, что сегодня фракция БЮТ и ее лидер премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО требуют (!) рассмотрения данного вопроса”, - отметили в “Нашей Украине”, напомнив, что уже не один год в парламенте зарегистрированы все необходимые законопроекты – от проекта внесения изменений в Конституцию и Закон «О статусе народного депутата Украины» до порядка проведения личного поименного голосования путем поднятия руки. Но все это время для фракции БЮТ данный вопрос не был таким актуальным как сегодня, констатируется в заявлении.

“Мы одобрительно относимся к желанию БЮТ очистить свои ряды от преступников и поддержать в парламенте вопрос об отмене депутатской неприкосновенности. Жаль только, что такой шаг становится не выполнением обязательств политиков, а следствием страшного преступления”, - отметили в “Нашей Украине”.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сегодня, 2 июля, заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады, созываемом по требованию фракции Блока Юлии Тимошенко, кроме решения вопросов кадровых назначений в правительстве, БЮТ будет требовать рассмотрения вопроса снятия депутатской неприкосновенности.

Внеочередное заседание ВР состоится 3 июля.