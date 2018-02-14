США планируют выделить 200 миллионов на усиление обороны Украины

Средства предлагается направить, в частности, на предоставление военной техники и снаряжения, логистического обеспечение, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.

В проекте федерального бюджета Соединенных Штатов Америки на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 млн. долларов на усиление безопасности и обороны.

Об этом говорится в заметке на странице в Facebook посольства Украины в США.

«Согласно официально обнародованному документу, указанные средства предлагается направить на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины», - говорится в сообщении.

Важным в посольстве назвали то, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи Украине, касающейся безопасности, увеличена на 50 млн. долларов.

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«В проекте бюджета на 2019 год Украина включена в небольшой перечень стран, которые будут получать помощь по безопасности также и по программе Государственного департамента «Международное военное финансирование» (Foreign Military Financing, FMF)», - отмечается в заметке.

В дальнейшем, пояснили в посольстве, бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения (опыт предыдущих лет свидетельствует о возможности увеличения Конгрессом соответствующих ассигнований). «Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас находится на начальной стадии», - добавили в посольстве.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут поставлены Украине за счет финансирования США.