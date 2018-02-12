Под АП среди сторонников Саакашвили заметили молодчиков в черной униформе без опознавательных знаков (видео)

Себя молодые люди на митинге в поддержку Саакашвили называют "революционными правыми силами".

На улице Банковой возле Администрации президента проходит акция сторонников депортированного из Украины экс-главы Одесской области Михеила Саакашвили.

Они собрались со стороны Институтской, где расположено здание НБУ, говорится в сюжете ТСН.

Недовольных выдворением Саакашвили пришло несколько десятков – значительно большую часть людей на Банковой составляют журналисты, блогеры, стримеры и правоохранители.

Акция проходит спокойно, за исключением одного эпизода, когда агрессивных мужчина подошел к кордону представителей Национальной гвардии и начал нецензурно оскорблять правоохранителей и провоцировать их. При его задержании возникла небольшая толкотня.

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Затем к акции присоединилась группа мужчин в черной униформе без каких-либо опознавательных знаков, но в масках. Свою роль они не объясняли, но себя назвали сторонниками правых взглядов.

"Это революционные правые силы Украины", - заявил один из парней. А отвечая на вопрос, планируют ли они какие-то силовые действия и что делать в случае начала столкновений с полицией, один из людей в униформе сказал: "Мы расскажем стихи, споем что-нибудь".

Время от времени среди активистов появлялись политики, в частности соратник Саакашвили экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелизде. Однако ни один из них не озвучил четкого плана действий и перспектив митинга на Банковой. И хотя люди привезли громкоговорители и колонки, что не свидетельствует о намерении быстрого завершения протеста, в толпе дискутируют о том, активисты будут ночевать на улице или переберутся в палаточный городок возле Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Институтская и Банковая проходит акция в поддержку лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, которого сегодня по процедуре реадмиссии выслали в Польшу.