Премии в сотни тысяч: СМИ рассказали, какие надбавки получают чиновники и руководители госкомпаний

В Украине огромное количество государственных компаний, акционерных обществ, монополистов, которые очень редко приносят доходы в бюджет.

Украинские чиновники ежемесячно начисляют себе заоблачные суммы премий. А годовые или квартальные преми могут достигать сотен тысяч или миллионов гривень.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Они больше не бедные, однако украинцам до сих пор настойчиво советуют считать их скромный доход с помощью "окладов". Оклады у чиновников высокого уровня и действительно – в пределах разумного.

"У меня и моих коллег, возглавляющих Министерство, должностной оклад составляет 5100", - сказал в декабре 2015 года глава Нацагентства государственной службы Константин Ващенко.

Позже он отметил, что вместе с надбавками на руки получал около 10 тыс. грн.

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Прошло два года, и зарплата Константина Ващенко выросла в пять раз – 677 тысяч за год (в среднем 56,4 тыс. грн ежемесячно). И это не все – уже под елку, 29 декабря он сообщает об изменении имущественного состояния – еще 83 тысячи гривень ежегодной премии. Журналисты "ТСН.Тиждень" хотели поговорить с руководителем Нацагентства о премировании госслужащих, в том числе и его самого, однако среди труда и командировок времени для интервью не нашлось.

"Премирование производится в целях материального стимулирования высокопроизводительного и инициативного труда, повышения его эффективности и качества, заинтересованности в достижении его конечного результата и усиления персональной ответственности государственных служащих за порученное работу или поставленные задачи".

В Нацагентстве по предотвращению коррупции (НАПК) оклады в разы больше, чем в государственных учреждениях. Агентство организовали весной 2016-го, но работа началась только 15 августа – когда сюда передали электронный реестр деклараций. В ответе служащих НАПК на запрос ТСН говорится, что еще летом 2016-го члена НАПК выписали себе премии задним числом:

"...главе Национального агентства Корчак Н.М., члену Национального агентства Скопичу А.Д. премия за май-июль была выплачена в июле 2016...".

Цифры впечатляют - в июле 2016-го Наталья Корчак получила 330 тыс. 822 грн, из которых премия составила 165 тыс. 411 грн. Напомним, это тогда, когда агентство существовало фактически на бумаге, а об успехах в его работе нечего было говорить. В другие месяцы размер премии колебался от 55 тыс. до 11 тыс. "Правда, было несколько месяцев, когда членов НАЗК лишили премии – видимо, из-за конфликта с Кабинетом министров", отмечает ТСН.

"Возникает вопрос – а за что они получают эти деньги? Если сфера электронного декларирования провалена. Регулирование конфликта интересов провалено. Государственное финансирование политических партий провалено. Защита разоблачителей провалена. Формирование антикоррупционной политики государства провалено. Все эти 5 базовых функций, которые ложатся на плечи НААК, они все провалены", - отметил эксперт РПР Александр Леменов.

25 января 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман не смог себя сдержать. По его словам, некоторые чиновники начисляют себе премии от 70 до 170% от должностного оклада.

"Надо умерить аппетиты. Зарплата маленькая, но накручивают надбавку. Не 70, а можно накрутить 170, понимаете?", - сказал Гройсман.

За две недели до этого заявления в ТСН начался подготовительный процесс – журналисты разослали десятки запросов в министерства и ведомства – и среди отписок и общих фраз, которыми, как правило, наполнены ответы чиновников на запросы, начала по крупицам собираться впечатляющая информация. Вот, например, строка из ответа Администрации президента:

"В соответствии с действующим законодательством, система оплаты труда государственных служащих предусматривает ежемесячную (квартальную) премию как составляющей их заработной платы без определения или ограничения индивидуального размера премии".

"Без определения или ограничения индивидуального размера премии - действительно фантастическая фраза", - отмечают журналисты.

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Премия главы Администрации президента Игоря Райнина составила 247 тысяч гривень за весь прошлый год. Вместе с окладом и другими надбавками – а их существует около пяти - он официально получил 537 тысяч гривень. А еще у главы Администрации есть 5 заместителей – и у них премии не намного меньше. В целом, как пишут в официальном ответе, средняя премия в Администрации составляла 6,5 тысячи гривень.

Однако чиновники уклонились от реакции на следующий запрос ТСН, в котором хотели узнать, сколько же получают руководители Администрации и отделов в ней ежемесячно.

"Государственный служащий сегодня – фактически зависим от премии. Если у тебя забирают премию за какие-то нарушения, то у тебя получается меньшая половина зарплаты", - говорит юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Как отмечают журналисты ТСН, чиновник зависит от своего начальника, который по своему усмотрению определяет, какую премию ему начислить. А начальник зависит от фонда оплаты труда - он должен распределить так, чтобы дать премии собственным любимцам. Чтобы кому-то дать больше – у другого надо забрать.

"Я сама была свидетелем того, что человек реально опаздывает на минуту на работу и у нее забирают премию. Ставили человека с кадров утром на проходной и из всех, кто опаздывал на минуту на работу, снимали кусочек премии. И таким образом собирали ресурс, чтобы заплатить кому надо. Там у нас было подразделение, которое выполняло указания руководства и они получали премии в двойном, тройном размере. И до сих пор это работает во всех государственных учреждениях", - отмечает Щербан.

После гневной речи премьера члены правительства приняли постановление - увеличить процент оклада в сумме, которую получает чиновник, хотя бы до половины. И если на госслужбе эту проблему с непропорциональностью между окладом, премиями и надбавками можно "причесать" законом или даже постановлением Кабинета министров, то на государственных предприятиях ситуация сложнее. В Украине огромное количество государственных компаний, акционерных обществ, монополистов, которые очень редко приносят доходы в бюджет.

Журналисты сообщают, что исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов имеет оклад больше 500 тысяч в месяц. А еще он может получать ежеквартальную и годовую премии. Квартальная – в размере трех окладов – полтора миллиона. Ежегодная премия руководителя "Укрзализныци" может составлять 24 месячные оклады. То есть больше 12 миллионов.

"Это фактически убыточна инстанция. Заслужило ли руководство этого учреждения такие премии – вопрос риторический. Трудно найти человека, который пользуется их услугами и является довольным", - говорит Щербань.

Руководство "Нафтогаза" – люди очень прогрессивные, они получают не зарплату, а вознаграждение. Годовое вознаграждение председателя правления Андрея Коболева, скажем, составляет 19 миллионов гривень. Его заместитель Сергей Перелома за год получил 10,1 миллиона. И осенью прошлого года 8 руководителей "Нафтогаза" получили еще и премии за выигрыш дела против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. Известно, что размер премии равнялся годовому гонорару. То есть председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев до 19 миллионов гривень зарплаты получил 19 миллионов гривень премии. Впрочем, здесь хоть ясно, за что - могли проиграть фантастические 56 миллиардов долларов.

"Вместе с тем, большая зарплата топ-менеджерам госкорпораций - единственный способ удержать тех, кто оперирует сотнями миллионов от хищения и привлечь действительно успешных руководителей. Но есть сомнения, что большая часть денег, которые посчитали в этом сюжете, государство заплатило именно за высокопроизводительный и инициативный труд, повышение его эффективности, и что там еще писали в письме от Минсоцполитики. Премии и до сих пор – цемент для старых правил и схем в чиновничьей пирамиде, которую должны финансировать украинцы", - говорится в сюжете ТСН.