Е-декларирование в Украине находится под угрозой - глава НАБУ

НАПК фактически не проверяет поданные чиновниками е-декларации.

Электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет эти декларации.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью Reuters.

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"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) фактически никогда не был создан и не начал свою работу, этот инструмент есть под угрозой сейчас", - заявил Сытник.

В НАПК пока не комментировали эти заявления директора НАБУ, но раньше причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия, отмечает Reuters.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацагентства наконец полностью укомплектовала его штат. Впервые за свою недолгую историю этот скандальный орган имеет определенный законом состав - пять членов. К председателю НАПК Наталье Корчак, Александру Скопичу и Александру Серегину присоединились председатель Мелитопольской райгосадминистрации Александр Мангул и бывший работник Донецкой прокуратуры, а ныне помощник адвоката Станислав Патюк.