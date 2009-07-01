Яценюк хочет прописать в Конституции сроки всех выборов

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что лишь всенародный референдум даст возможность защитить Основной Закон Украины от политиков, “которые постоянно пытаются переписать его под себя”.

Об этом он заявил в интервью журналистам, находясь с рабочей поездкой в Черниговской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «наша задача - пресечь попытки политиков изменить Конституцию”. “Конституция – это проект страны, а не политиков”, - сказал лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что сегодня “основная задача - соблюдение действующей Конституции, а не внесение в нее изменений”.

Как известно, А.ЯЦЕНЮК предложил вынести на всенародное обсуждение три принципа конституционной стабильности. В частности, любые конституционные изменения должны приниматься только после вынесения на всенародный референдум, после широкого общественного обсуждения. Также необходимо гарантировать, что в случае проведения референдума принятые изменения будут включены в текст Основного Закона. Политики должны нести персональную ответственность за воплощение в жизнь принятых во время референдума изменений.

Кроме того, сроки проведения всех выборов должны быть гарантированы Конституцией. Их следует четко прописать таким образом, чтобы ни один политик, который захочет самовольно продлить свои полномочия, не мог бы этого сделать.