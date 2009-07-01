Член политсовета киевской Нашей Украины заявил о выходе из партии

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев», член политсовета киевской городской организации партии «Наша Украина» Зорян ШКИРЯК заявил о своем выходе из рядов «Нашей Украины».

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Гражданского объединения «Новый Киев».

З.ШКИРЯК отметил, что стал членом партии «Наша Украина» в 2005 году - одним из первых. «В партии я прошел путь от руководителя крупнейшей фракции «Наша Украина» в Шевченковском райсовете города Киева, главы исполкома районной организации, руководителя избирательного штаба, члена политсовета КГО «Наша Украина» до депутата Киеврады. Мне, как и многим, тогда казалось, что это будет партия европейского образца, партия свободы, новых принципов и ценностей. Это было время ожиданий перемен к лучшему», - сообщил он и подчеркнул, что ему было «важно принимать участие в политической структуре, которая гарантировала бы внедрение принципов демократии и свободы в общественную жизнь страны».

Однако, как говорится далее в заявлении, «постепенно партийную жизнь сковала бюрократия». «Самопожирание, ложь, интриги, шантаж, использование черных технологий против своих же соратников стали нормой в партийной среде. Партия потеряла лучшие кадры во время навязанных извне скандалов и провокаций. Места проверенных партийных деятелей постепенно оккупировали так называемые «парашютисты» - карьеристы и авантюристы от политики. Партия для них была лишь инструментом достижения собственных целей». По словам З.ШКИРЯКА, «с молчаливого согласия Президента они не раз проводили разрушительные для «Нашей Украины» «спецоперации». «Президент неоднократно публично отказывался от «Нашей Украины» и от своего участия в партийной жизни, называя себя «беспартийным». А когда проект ЮЩЕНКО-БАЛОГИ «Единый центр» потерпел фиаско, Президент якобы повернулся лицом к партии и даже согласился официально ее возглавить», - сообщает также З.ШКИРЯК.

Он отмечает, что в своих публичных заявлениях неоднократно высказывал свое отношение к происходящему в «Нашей Украине», «но открытый диалог и дискуссия в партии сейчас не предусмотрены». «Сегодня я вынужден признать - «Нашей Украины» как влиятельной политической силы нет, как и нет ее политического будущего», - посетовал он.

З.ШКИРЯК также сообщил, что не идеализирует БЮТ и Блок Литвина, но при этом считает: ЕСЛИ партия приняла решение о выходе из коалиции, то по всем стандартам парламентской демократии, первыми пойти в отставку должны министры коалиционного правительства».

«Киевская городская организация «Нашей Украины», членом совета которой я был с 2005 по 2009 год, во главе с ее лидером Николаем МАРТЫНЕНКО, всегда отстаивала принципы демократии и свободы. Мы до последнего дня остались монолитными, невзирая на все попытки Президента и его Секретариат уничтожить киевскую организацию партии. Свою позицию мы подтвердили единогласным решением о неучастии делегации КГО «Нашей Украины» в бездарно срежиссированном «политическом шоу» на VII съезде партии», - заявил З.ШКИРЯК и добавил, что «решение VII съезда партии «Наша Украина» - это политика двойных стандартов по отношению к партии и ее избирателям».

По мнению З.ШКИРЯКА, В.ЮЩЕНКО «взял курс на полную маргинализацию партии «Наша Украина» и превращение ее в предприятие семейного типа». «Я принял решение выйти из нынешней «Нашей Украины», поскольку не осталось никакой надежды на возрождение стандартов и традиций той «Нашей Украины», которая была в моем сердце», - отмечеться в заявлении.