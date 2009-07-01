Янукович рассказал, как Блок Литвина и НУ-НС его обманули

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Партия регионов не отступится от намерений добиться повышения зарплат и пенсий самым бедным украинцам.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

“Партия регионов добилась, чтобы вопрос о повышении зарплат и пенсий для самых бедных украинцев был поставлен на голосование в парламенте. Мы отдали за это свои голоса. Нас поддержали те депутаты из других фракций, которые имеют совесть и болеют за простых людей”, - говорится в заявлении.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что “БЮТ выступил против повышения зарплат и пенсий для самых бедных украинцев”.

“Тем самым Юлия ТИМОШЕНКО продемонстрировала свое отношение к людям. Ведь ежедневно в телевизионных рекламах она клянется в любви к народу. А когда пришло время, чтобы на деле доказать это, она, как всегда, сделала наоборот”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что “так же повел себя Блок Литвина, а также большая часть “Нашей Украины”.

Как констатировал лидер Партии регионов, “они обещали поддержать нас в этом таком важном для людей голосовании, но не проголосовали”.

“Депутаты, которые обещали поддержать Партию регионов в вопросе повышения зарплат и пенсий для самых бедных, разменяли украинский народ на должности. Нам стало известно, что это - результат торгов, на которые депутаты пошли с правительством. Им пообещали несколько тепленьких хлебных мест, и они тут же забыли, что обещали народу отстаивать интересы простых людей, а не свои шкурные”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он в очередной раз заявил, что “Партия регионов не отступится от намерений добиться улучшения жизни людей”.

“Мы и в дальнейшем будем требовать от правительства повышения зарплат и пенсий для самых бедных граждан. И вынудим правительство это сделать”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, на внеочередном заседании Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год относительно размера прожиточного минимума и размера минимальной зарплаты. Сопредседателями группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, касающийся размеров прожиточного минимума и зарплаты, который внес член фракции Партии регионов Михаил ПАПИЕВ. Принятие этого документа поддержали лишь 212 народных депутатов из 406.

Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.

При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря - 900 грн. в месяц.