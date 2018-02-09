Климкин считает, что каждое нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим приговором

Так министр прокомментировал решение ЕСПЧ относительно дела Геннадия Афанасьева.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что каждое нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим судебным приговором.

Об этом глава МИД заявил на странице в Twitter.

«Никогда не обсуждал решение Европейского суда по правам человека, но относительно дела Геннадия Афанасьева имею очень смешанные чувства. С одной стороны, осуждаются действия России - и этот голос звучит на весь мир. С другой, все пытки оцениваются в 2 тыс. евро. Каждое позорное нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим судебным приговором», - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Европейский суд по правам человека удовлетворил две жалобы бывшего украинского политзаключенного Афанасьева и постановил выплатить ему 2 тыс. евро компенсации.

Ранее Афанасьев рассказывал о пытках и побоях в российском заключении. Он утверждает, что его под пытками заставили оговорить других крымчан – Олега Сенцова и Александра Кольченко, которых в России осудили на 20 и 10 лет колонии соответственно.

В декабре 2014 года Московский горсуд приговорил Афанасьева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в «терроризме».

Афанасьев и еще один украинец Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на одесситов-представителей СМИ – Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме. Они были среди организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии».