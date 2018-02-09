Климкин считает, что каждое нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим приговором

17:03, 09 февраля 2018
Политика
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Климкин считает, что каждое нарушение РФ прав человека должно заканчиваться строгим приговором / фото УНІАН

Об этом глава МИД заявил на странице в Twitter.

«Никогда не обсуждал решение Европейского суда по правам человека, но относительно дела Геннадия Афанасьева имею очень смешанные чувства. С одной стороны, осуждаются действия России - и этот голос звучит на весь мир. С другой, все пытки оцениваются в 2 тыс. евро. Каждое позорное нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим судебным приговором», - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Европейский суд по правам человека удовлетворил две жалобы бывшего украинского политзаключенного Афанасьева и постановил выплатить ему 2 тыс. евро компенсации.

Ранее Афанасьев рассказывал о пытках и побоях в российском заключении. Он утверждает, что его под пытками заставили оговорить других крымчан – Олега Сенцова и Александра Кольченко, которых в России осудили на 20 и 10 лет колонии соответственно.

В декабре 2014 года Московский горсуд приговорил Афанасьева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в «терроризме».

Афанасьев и еще один украинец Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на одесситов-представителей СМИ – Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме. Они были среди организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии».

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Теги: #нарушение прав человека#жалоба Афанасьева#решение ЕСПЧ по Афанасьеву