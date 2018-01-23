Украинская делегация в ПАСЕ не даст забыть о преступлениях оккупантов в Крыму и на Донбассе – Геращенко

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы не позволит «заговорить» вопрос аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщила пресс-служба БПП, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, находясь на сессии в ПАСЕ.

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«Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд, которого украинские эксперты назвали самым дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основанием для санкций. Мол, только прямое нарушение 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд. Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины? И Ягланд не знает, что на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью, что там «гиви-моторолы» расстреливали украинских военных, в том числе и под Иловайском, Дебальцево, ДАП, и это была публичная смертная казнь ... Что украинских заложников пытают, что это и есть насилие, что военных заложников принуждали к рабскому труду по разбору завалов ДАП, что там были унизительные "парады пленных", что в Крыму пытают татар и украинцев, и Чийгоз и Умеров рассказывали об этом в СЕ, что Панова, Сенцова, Афанасьева, Клиха, Карпьюка, Кольченко пытали и пытают в российских тюрьмах», - отметила политик.

«Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают. Но наша миссия - как бы им ни было неприятно это слышать - каждый раз напоминать и об их лояльности к пыткам, если они это поддерживают», - подчеркнула Геращенко.

«На ЕРР группе (группа Европейской народной партии) задала вопрос, как они собираются фиксировать нарушения прав человека на оккупированных территориях, бороться с насилием и пытками, незаконным содержанием и рабским трудом. Это будет тяжелый год, мы видим, как многие европейцы стремятся закрыть глаза на очевидные вещи, отстаивать ценность диалога, забывая о ключевых ценностях - праве на жизнь», - заметила политик.

«Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и позволить забыть о Крыме и Донбассе, заговорить эти темы. Мы не позволим закрыть глаза на насилие, изнасилования, пытки, издевательства, незаконное содержание, пытки, неуважение к территориальной целостности и суверенитете, вопиющее нарушение прав человека - все, что стало нормой на оккупированных Россией территориях», - подытожила Геращенко.