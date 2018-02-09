Экс-посол США в РФ рассказал, почему нельзя признавать аннексию Крыма

Его публикация в соцсети вызвала оживленную дискуссию.

Бывший посол США Макл Макфол посоветовал американцам, которые сомневаются в нелегитимности российской аннексии Крыма и агрессии РФ против Украины, смоделировать подобную ситуацию в Америке.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Когда американцы говорят украинцам быть более прагматичными в общении с Россией, я задаю себе вопрос, насколько прагматичными будем мы, американцы, если Китай аннексирует Гавайи, Канада вторгнется в штат Мейн или же Мексика поддержит сепаратистов в Калифорнии?", - написал бывший высокопоставленный дипломат.

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Его публикация в соцсети вызвала оживленную дискуссию, к которой присоединились также с провокационными заявлениями пользователи с русскоязычными именами.

When Americans tell Ukrainians to be more pragmatic when dealing with Russia, I wonder how pragmatic we Americans would be if China annexed Hawaii, Canada invaded Maine, or Mexico supported separatists in California? — Michael McFaul (@McFaul) February 8, 2018

Майкл Макфол во время первого президентского срока Барака Обамы работал специальным помощником президента США по вопросам национальной безопасности. С 2011 по 2014 гг. он возглавлял Посольство Соединенных Штатов в Москве.

После увольнения с дипломатической службы и по настоящее время Макфол работает как ведущий эксперт по вопросам России и американской международной политики. Сейчас он занимает должность профессора политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона в одном из самых престижных американских университетов – в Стэнфорде.